Mahalle Afet Gönüllüleri 40 ilde örgütlenmeyi tamamladı

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, 40 ilde deprem gönüllüleri örgütlenmesini tamamladıklarını belirtti. Binlerce mahalle afet gönüllüsü alacakları eğitimlerin ardından AFAD akreditasyonu ile olası afetlerde görev alacak. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, "6 Şubat depremlerinde yaşadığımızın öz eleştirisini veriyoruz. İlk 2 gün müdahale edilememesinin sebebi sıfırıncı dakikadan itibaren doğru müdahalenin yapılamamasıydı. Biz Türkiye'de binlerce gönüllünün organizasyonunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı Türkiye'de başlattıkları Mahalle Afet Gönüllüleri örgütlenmesini Karabük'e gelerek sürdürdü. Karabük'te yaklaşık 40 gönüllünün gireceği eğitim sürecinin ilk toplantısına katılan Karadayı vatandaşlara konu hakkında ilk bilgileri aktardı. İlk aşamada 36 saatlik mahalle afet gönüllüsü eğitimi alan katılımcılar ardından ikinci ve üçüncü seviye eğitimlerini de tamamlayarak AFAD akreditasyonlu arama kurtarma niteliklerine sahip olacaklar. Olası afetlerde sıfırıncı dakikadan itibaren müdahele edilmesi amaçlanan çalışmalarda binlerce gönüllü aldıkları eğitimler sayesinde afetten etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleleri yaparak hayat kurtarmada önemli bir faktör üstlenecek.

"AFAD KOORDİNASYONU İLE TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR YERİNDE GÖREV ALACAKLAR"

Karabük'te yapılan Mahalle Afet Gönüllüleri toplantısına katılan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı şunları söyledi:

"Şimdi öncelikle afet bilinci dediğimiz yani afet nedir, neden gerçekleşiyor bununla ilgili bir eğitimleri var, yangın eğitimleri var, yangın güvenliği ve yangınlarda müdahale eğitimleri var hem kent yangınları hem de orman yangınlarıyla ilgili. İlk yardım eğitimleri var, bir afet sırasında ya da bir acil durumda yaralanan bir insana hangi tür ilk yardımları yapacaklarına ilişkin bir ilk yardım eğitimleri var, afet psikolojisi eğitimleri var. Afette insanların nasıl bir psikolojiye yöneldiklerini anlatan bir eğitim. Afet haberleşmesi, telsiz kullanımı eğitimleri var. İletişimle ilgili sorunu çözmek için afetlerde ve arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesine yönelik 36 saatlik bir eğitim. Ardından AFAD akreditasyona yani AFAD ile birlikte arama kurtarma yapabilecek bir beceriye sahip olmak ve aynı zamanda Karabük ilindeki bütün ilçe ve mahallelerinde bu eğitimleri verebilecek eğitmen kıvamına gelebilmeleri için ikinci seviye ve üçüncü seviye arama kurtarma teknikleri yani orta seviye, ileri seviyede dediğimiz arama kurtarma tekniklerinin eğitimlerine geçeceğiz. Yani 3 haftalık bir eğitimden geçecekler. AFAD akreditasyonunda olacakları için çünkü biz üçüncü seviye eğitimi verdiğimiz andan itibaren burada AFAD ile bir akreditasyon sürecine gireceğiz, AFAD Karabük ekibini akredite edecek ondan sonra da onlarla birlikte Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir afet gerçekleştiğinde onlarla birlikte bu görevlere daha bilinçli ve ekipman donanımıyla birlikte ekip yapısıyla birlikte görev alabilecekler.

"6 ŞUBAT'TA SIFIRINCI DAKİKADAN İTİBAREN DOĞRU MÜDAHALE YAPILAMADI"

Türkiye afet planlaması var. Bunlar il, ilçe ölçekli afet planlamaları var. Yani her il her ilçe bu afet planlarını gerçekleştiriyor. Yani Karabük ilinin de bir afet planı var ama bunu toplum temelli veya topluma yaygınlaşması için toplum temelli ve mahalleye doğru inmesi lazım. Biz mahalle afet gönüllüleri olarak buna mahalle afet planı diyoruz. Yani Türkiye afet planlamasının mahalle ölçekli uyarlanması diyoruz. Yani o planı mahalleye indiriyoruz. Şimdi 6 Şubat depremlerinde ilk 2 gün müdahale edilememesinin gerekçesi sıfırıncı dakikadan itibaren doğru müdahalenin yapılamaması, doğru organizasyonların kurulamamasıydı. Yani o illerin de bir afet planı vardı ama mahalle düzeyinde toplum düzeyinde bu planlar olmadığı için o planlar işleyemedi. Dolayısıyla biz Karabük ilinde böyle bir afet gerçekleştiğinde biz burada Karabük ilinin afet planlarının mahalle ölçeğine doğru burada kuracağımız bu ekiple toplumun da burada görev alması, toplumun afetlere hazırlıklarıyla ilgili bilginin yaygınlaşmasıyla ilgili aslında temel bir ekip kuruyoruz ve onların etrafına yüzlerce, binlerce gönüllünün organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinde yaşadığımızın özeleştirisini vererek bunu burada gerçekleştirilmiş olmasını sağlayacağız."