Macron, Zelenski'yi mi taklit ediyor? Elysee Sarayı'nda çekilen fotoğraflar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni imajını konuşuyor. Fransız lider, koyu renk, dar kesim takım elbise ve kravattan başka bir şeye neredeyse hiç görüntülenmemişti. Ancak Élysée Sarayı'nda çekilen son görüntülerde Macron'un kot pantolon ve kapüşonlu kıyafetleri tercih ettiği görülüyor.

ZELENSKİ'Yİ KOPYALADIĞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Macron'un resmi fotoğrafçısı tarafından yayınlanan görüntüler, kısa sürede tartışmalara neden oldu. Kirli sakal bırakan Macron'un Ukrayna lideri Zelenski'yi kopyaladığı iddiası sosyal medyada günün konusu oldu. Pek çok kullanıcı Macron'un Zelenski'nin tarzından esinlendiği yönünde Fransız lideri ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

KISA SÜREDE KÜRESEL POPÜLARİTEYE SAHİP OLDU

Eski bir komedyen olan Zelenski savaşın ilk gününden itibaren yeşil tişört ve kapüşonlu ile kameraların karşısına geçti. Çoğu zaman selfie videolar ile mesajlar veren Zelenski kısa sürede küresel bir popülariteye sahip oldu.

MACRON'UN GÖRÜŞMESİ Tİ'YE ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda savaşı önlemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Macron burada Putin ile görüşmüş ancak görüşmedeki masa nedeniyle ti'ye alınmıştı. Uzun bir masanın iki ucunda oturan iki liderin görüşmesi 5 saat sürmüş, New York Post gazetesi iki lider arasındaki mesafeyi 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile alaylı bir şekilde okurlarına servis etmişti. İngiliz Daily Mail ise zirve haberini 'hala aralarında kilometreler var' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İki liderin görüştüğü uzun masa sosyal medyanın da gündemine oturmuş, pek çok kullanıcı diplomatik çözümde rol sahibi olabilmek için Moskova'ya giden Macron'un eli boş döndüğü yorumunda bulunmuştu. Söz konusu görüntünün koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmişti.