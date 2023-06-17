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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens ve Elon Musk ile Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens ve Elon Musk ile Görüştü

Dünya Haberleri

p>Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Twitter'ın sahibi Elon Musk ile görüştü.

p> Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Twitter'ın sahibi Elon Musk ile görüştü.

Macron, Twitter'dan Elon Musk görüşmesine dair "Hadi birlikte çalışalım" mesajını " Fransa'yı Seç" etiketiyle paylaştı. Elon Musk ise 15 Haziran'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da görüştükten sonra Fransa'ya geçerek Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda çalışma yemeğine katıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair "Ekselansları Veliaht Prens ve Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'te yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkileri, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde her alanda geliştirmenin yollarını gözden geçirdi" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Suudi Arabistan Elon Musk Fransa Dünya Haberler

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