Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens ve Elon Musk ile Görüştü

p>Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Twitter'ın sahibi Elon Musk ile görüştü.

Macron, Twitter'dan Elon Musk görüşmesine dair "Hadi birlikte çalışalım" mesajını " Fransa'yı Seç" etiketiyle paylaştı. Elon Musk ise 15 Haziran'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da görüştükten sonra Fransa'ya geçerek Macron ile bir araya geldi.