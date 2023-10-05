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Macron ve Zelenskiy Ukrayna-Rusya Savaşı ve Ukrayna tahılı meselesini görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya'da Ukrayna-Rusya Savaşını ve Ukrayna tahılı meselesini görüştü. Macron, Zelenskiy'den Ukrayna'nın ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve Ukrayna'nın kendi tahılını ihracatı için Karadeniz'de yeniden bir koridor oluşturma çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Macron, Zelenskiy'e Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olacağını belirtti.