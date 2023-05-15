Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa ziyareti kapsamında başkent Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden görüşmeye dair yapılan açıklamaya göre, görüşmede başta Ukrayna'nın hava sahasını korumak ve savunma yeteneklerini artırmaya yönelik öncelikli ihtiyaçları olmak üzere Fransa'nın Ukrayna'ya askeri desteğine odaklanıldı. Görüşmede, Fransa'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna verdiği destek ve Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunda atacağı adımların ele alındığı ifade edildi. Zelenski, ittifaka üyelik başvurusuna cevaben Ukrayna'nın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nden belirli siyasi kararlar beklediğini vurguladı. Zelenski, Fransa'nın, müttefiklerin " Ukrayna'nın uzun zamandır dört gözle beklediği savaş uçakları koalisyonu" kurma yönündeki ortak kararını destekleyeceğini umduğunu ifade etti. Liderlerin ayrıca Ukrayna Barış Formülü'nün etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik işbirliğini de ele aldığı belirtildi.

"FRANSA GEREKTİĞİ SÜRECE DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada Zelenski ile Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın operasyonel ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Macron, "Fransa gerektiği sürece Ukraynalılara siyasi, mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edecektir. Bu çerçevede önümüzdeki haftalarda birkaç Ukrayna taburunu eğitecek ve onlarca zırhlı araç ve hafif tankla donatacağız. Fransa, halkını Rus saldırılarına karşı korumaya yardımcı olmak için çabalarını Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetleri üzerinde yoğunlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"2 MOBİL DNA LABORATUVARI GÖNDERİLDİ"

Ukrayna'nın savaş suçlarını kovuşturma kabiliyetini güçlendirmek üzere sahaya iki mobil DNA laboratuvarı gönderildiğini ifade eden Macron, "Bu yardım artarak devam edecektir. Savaş suçlarının faillerinin adalet önüne çıkarılması için Ukrayna ile birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturmalarına verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Macron, Ukrayna'nın barış planıyla ilgili olarak da "Adil ve kalıcı bir barış için Fransa, Ukrayna'nın girişimini desteklemektedir. Ukrayna barış planı, Fransa'nın halihazırda üzerinde çalıştığı bir dizi önemli hedefi içermektedir. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Ayrıca, Fransa'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğu bir kez daha vurgulandı.

RUSYA'YA ÇEKİLME ÇAĞRISI

Görüşme sonrası Fransa ve Ukrayna ortak açıklama yayınlayarak bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş kınadı. Rusya'nın, 'derhal, tamamen ve koşulsuz olarak' tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisindeki topraklarından çekmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden (ZNPP) çekilmesi çağrısında bulunuldu.