Macron ve es-Sisi, Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmelerde Türkiye-Fransa ve Türkiye-Mısır ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Yapılan açıklamada; ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki liderin karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

ANKARA, -

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