Macron, Lübnan'ın istikrarını ve bağımsızlığını desteklemeye kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve bağımsızlığını desteklemeye ve geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti. Macron, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın Lübnan'a sıçraması ve gerilimin tırmanması tehlikesinden endişe duyduklarını ifade etti.

BEYRUT, 29 Kasım (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve bağımsızlığını desteklemeye ve geliştirmeye kararlı olduğuna dair güvence verdi.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Salı günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "Bu hedefleri sürekli olarak destekledik" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Macron, İsrail'in Hamas ile girdiği çatışmaya ilişkin olarak, Gazze'deki çatışmanın Lübnan'a sıçraması ve gerilimin tırmanması tehlikesinden endişe duyduklarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çeşitli vesilelerle bildirdiklerini belirtti.

Çatışmaların Lübnan'a sıçramasının hem ülke hem de halk için "ciddi sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunan Macron, "hiçbir tarafın Lübnan topraklarını ülkenin egemenlik çıkarlarına ters düşecek şekilde kullanmaması gerektiğini" ifade etti.