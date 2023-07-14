Macron, Hint-Pasifik bölgesinde her türlü hegemonyadan uzak bir vizyon savunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fransa ve Hindistan'ın güven ilişkisini güçlendirmeye devam ederek, her türlü hegemonyadan uzak ve açık kalması gereken bir Hint-Pasifik bölgesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her türlü hegemonyadan uzak bir Hint-Pasifik bölgesi istediğini belirtti.

Macron, başkent Paris'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Fransa ve Hindistan'ın stratejik ortaklıklarının 25. yılını kutladıklarını anımsattı.

Macron, Hint birliklerinin Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlarla birlikte savaştığını anımsattı.

Uluslararası krizlerle başa çıkabilmek için Fransa ve Hindistan'ın güven ilişkisini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Macron, Hindistan ile birlikte kalıcı barışı aramayı sürdüreceklerini söyledi.

Macron, "Birlikte aynı Hint-Pasifik vizyonunu savunuyoruz: Her türlü hegemonyadan uzak ve açık kalması gereken bir Hint-Pasifik bölgesi." ifadesini kullandı.

Hindistan ve Fransa ordularının Hint-Pasifik bölgesinde "barışa, güvenliğe ve uluslararası hukuka riayet edilmesine" katkı sağlamak için etkileşim halinde olduğunu kaydeden Macron, Hintli ve Fransız şirketlerin Hint-Pasifik bölgesindeki projeleri için yeni bir fon oluşturacaklarını aktardı.

Macron, Hindistan'ın ülkesinin Asya'daki en büyük 2. ticaret ortağı olduğunu kaydetti.