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Macron, Gazze'de insani ara verilmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesini istedi. Macron, insani yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile yakın çalışmalar yürüttüklerini ve sadece Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da insani yardımları ulaştırmak istediklerini kaydetti.