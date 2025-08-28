Macron'dan Rusya'nın Kiev'e Saldırısına Sert Tepki

Macron'dan Rusya'nın Kiev'e Saldırısına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısını kınayarak, 'İşte Rusya'nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık' dedi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, "İşte Rusya'nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 629 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığını belirterek, "İşte Rusya'nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Macron, yerleşim alanları ve sivil altyapıların kasten hedef alındığını, AB Delegasyonu ofisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Macron, "Fransa, bu akıl almaz ve zalim saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Ukrayna halkına tam destek, yas tutan tüm ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in ayrılık acısı sete yansıdı, kendini karavana kapattı

Set ekibi bile afalladı! Ayrılık sonrası tavrı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.