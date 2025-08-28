Macron'dan Rusya'nın Kiev'e Saldırısına Sert Tepki

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, "İşte Rusya'nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 629 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığını belirterek, "İşte Rusya'nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Macron, yerleşim alanları ve sivil altyapıların kasten hedef alındığını, AB Delegasyonu ofisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Macron, "Fransa, bu akıl almaz ve zalim saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Ukrayna halkına tam destek, yas tutan tüm ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin yaralandığı bildirilmişti.