Macron'dan İsrail ve Hamas'a Ateşkes Çağrısı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm tarafları anlaşmanın şartlarına tamamen uymaya çağırıyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Macron, ateşkesin rehineler ile aileleri ve Gazze'deki Filistinliler ile tüm bölge için büyük bir umut olduğunu belirtti. Macron, "Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes için gece yarısı varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Başkan Donald Trump ile anlaşmanın gerçekleşmesine yardımcı olan Katarlı, Mısırlı ve Türk ara bulucuların çabalarını takdir ediyorum. Tüm tarafları anlaşmanın şartlarına tamamen uymaya çağırıyorum. Bu anlaşma, savaşın sonunu ve iki devletli çözüme dayalı siyasi bir çözümün başlangıcını simgelemelidir. Fransa, bu hedefe katkıda bulunmaya hazırdır. Bugün öğleden sonra Paris'te uluslararası ortaklarımızla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.