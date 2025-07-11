Macron'dan Filistin Devletine Destek Çağrısı

Macron'dan Filistin Devletine Destek Çağrısı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanımanın barış perspektifiyle uyumlu tek yol olduğunu belirtti ve iki devletli çözüm için seslerin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Macron, Starmer ile Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımlarının da benzer olduğunu belirtti. Bölgede ateşkese ulaşılması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Birlikte, Gazze'de ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptık. Rehinelerin ve Gazzelilerin çektiği acıların sona ermesi için buna acilen ihtiyaç var. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın sürmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme olan inancını dile getiren Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi. Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün aynı zamanda İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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