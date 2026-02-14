Haberler

Fransa, Nükleer Caydırıcılık Konusunda Almanya ile İş Birliği Yapmayı Planlıyor

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda, Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Almanya ile iş birliği içerisinde yeniden formüle etme niyeti olduğunu açıkladı. Bu, Fransız ve Alman liderler arasında tarihsel bir ilk olma özelliği taşıyor.

Macron, "Nükleer caydırıcılığı yeniden formüle etmemiz gerekiyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Münih'te yaptığı açıklamada  "Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve bazı Avrupalı liderlerle, anayasayla güvence altına alınmış ve denetlenen ulusal doktrinimizi; belirli iş birlikleri, ortak tatbikatlar ve güvenlik çıkarlarıyla nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi görmek amacıyla stratejik bir diyalog yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun "Fransa tarihinde ilk kez, Almanya ile yapıldığını" vurgulayan Macron, "Bu diyalog kendi başına önemlidir, ancak savunma ve güvenliğe bütüncül bir yaklaşım içinde nükleer caydırıcılığı yapılandırmanın bir yolu olduğu için de önemlidir" dedi.

Macron, 2020 yılında Fransa'nın nükleer cephaneliğinde 300'den az savaş başlığı bulunduğunu açıklamıştı. Mart 2025'te ise Avrupa ülkelerini Fransız nükleer şemsiyesi altına alma olasılığı konusunda müttefiklerle bir tartışma başlatmayı hedeflediğini söylemişti. Almanya, Danimarka, Litvanya ve Polonya bu konuda görüşmelere açık olduklarını bildirmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
