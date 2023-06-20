Macaristan ve Sırbistan liderleri arasında işbirliği görüşmesi

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban, Sırbistan'da resmi ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda üst seviyede devam ettiği ve daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Macaristan ve Sırbistan liderleri, yaptıkları görüşmede iki ülke arasında ilişkilerin birçok alanda üst seviyede devam ettiğini ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban, Sırbistan'daki resmi ziyaretleri kapsamında, Subotica kentinde ev sahibi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

İki ülke bakanlarının da ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ziyarette, Sırbistan- Macaristan Stratejik İşbirliği Konseyinin de ilk oturumu düzenlendi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Novak, Sırbistan'da mayısta 18 kişinin öldüğü silahlı saldırılar nedeniyle Macaristan'ın gözyaşı döktüğünü ifade ederek, "Sırbistan'da yaşananların üstesinden gelmek çok zor olmuştur. Kosova'nın kuzeyinde yaşananlar da çok zor ama iyi ve kötü gününüzde yardım etmek için buradayız." dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini dile getiren Novak, "Macaristan ve Sırbistan, ikili ilişkilerinde altın çağını yaşıyor. Gelecekte somut sonuçlar alabilmek için somut planlarımız var. Bu bağlamda olumlu sonuçların alınabilmesi için 12 çalışma grubu oluşturuldu." diye konuştu.

Orban da ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olduğunu anımsatarak, "Sırbistan Batı Balkanlar'da kilit ülke. Macaristan da Avrupa kapısı. Önümüzde inanılmaz imkanlar bulunduğu kanaatindeyim." dedi.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin tüm gelişmeleri takip ettiğini belirten Orban, geçen hafta Sırbistan polisi tarafından gözaltına alınan 3 Kosovalı polisin serbest bırakılması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sevgili Aleksandar, lütfen bunu bir düşünün. Düşman, Sırbistan'a zarar vermek için sabırsızlanıyor. Bu noktada dost Macaristan'ın önerisini dinlemenizi ve 3 polisin Kosova'ya dönmesini sağlamanızı tavsiye ederim. Bu davranışın sizi ileriye götüreceğine eminim."

"Macaristan ile ekonomik ilişkilerimiz zirve düzeyde"

Vucic ise Macaristan ile ikili ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu dile getirerek, " Orban'a tarihi bir adım attığımızı, birçok alanda ilişkilerimizi en ileri seviyeye taşıdığımızı söyledim. Macaristan ile ekonomik ilişkilerimiz de zirve noktasında." ifadesini kullandı.

Doğal gaz konusundaki yardımları dolayısıyla Macaristan'a teşekkür eden Vucic, "Sırbistan'ın şu anda 560 milyon metreküp gaz rezervi bulunuyor. Bu, Sırbistan'a bu kış için yetecek seviyede." dedi.

Vucic ayrıca, Belgrad ve Budapeşte arasındaki hızlı tren, nakliye ve lojistik merkezleri için de projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği de değerlendiren Vucic, "Gözaltına alınan Kosovalı Sırpların hepsi serbest bırakılana ve Kosova'nın kuzeyinde 'onların' belediye başkanları görevlerini bırakana kadar (Kosova Başbakanı Albin) Kurti ile karşı karşıya gelmeyeceğim." diye konuştu.

Vucic'in bu değerlendirmesi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ev sahipliğinde Brüksel'de yapılması planlanan görüşmeye Sırp liderin katılmayacağı şeklinde yorumlandı.

Brnabic, Macaristan ile ilişkilerin çok iyi olduğunu, her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Sırbistan ve Macaristan arasında ayrıca, başta Sırbistan-Macaristan Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulması olmak üzere sınır koruması, karşılıklı gizli bilgilerin paylaşımı, tarım ve ormancılık, altyapı ve enerji gibi konularda işbirliği protokolleri ve anlaşmalar imzalandı.