Macaristan'da polis operasyonu sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Macaristan'ın Esztergom kentinde düzenlenen polis operasyonu sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i polis toplam 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Macaristan'da polis operasyonu sırasında meydana gelen patlamada 1'i polis toplam 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Macaristan'ın Esztergom kentinde düzenlenen polis operasyonu sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i polis toplam 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Macar basınında yer alan haberlerde, patlamanın bir evde meydana geldiği aktarılarak, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, görev sırasında hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı diledi. - BUDAPEŞTE