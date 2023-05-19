Macaristan'da 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in işgalinden hemen sonra İstanbul'dan Samsun'a yola çıktığını hatırlatan Karanis Ekşioğlu, Atatürk'ün sözleriyle "Türk milletinin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığının" altını çizdi.

Karanis Ekşioğlu, Atatürk'ün gençlere atfettiği öneme de değinerek, 19 Mayıs kutlamalarının ilk günden beri sporla iç içe gerçekleştirildiğini, Büyükelçilik olarak bu geleneği sürdürmek için Macaristan Birinci Ligi'nde mücadele eden Türk kadın voleybolcular ile gençleri bir araya getiren söyleşi etkinliğini düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye BRSE-Békéscsaba takımında voleybol kariyerini sürdüren Ceyda Aktaş ile Fatum-Nyíregyházá takımı oyuncusu Merve Çepni katıldı.

Sporcular, spor yaşamlarına ilişkin deneyimlerini davetlilerle paylaşma imkanı buldu.