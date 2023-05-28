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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, seçimin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye'nin istikrarı Avrupa için çok önemli ve Ukrayna'daki barış için önemli bir rol oynuyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, seçimin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, " Türkiye'nin istikrarı Avrupa için çok önemli ve Ukrayna'daki barış için önemli bir rol oynuyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği tebrik ederim. Türkiye'nin istikrarı Avrupa için çok önemli ve Ukrayna'daki barış için önemli bir rol oynuyor. Türkiye- Macaristan ortaklığının güçlendirilmesi için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Novak ayrıca paylaşımında "Tebrik ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini ise Türkçe olarak yazdı.

Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ise "Sevgili dostumu içtenlikle kutluyorum. Türkiye halkı, Erdoğan'ı destekleyerek doğru kararı verdi. Sizi Moldova'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Türkiye Dünya Haberler

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