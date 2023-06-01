Macaristan Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Arnavutluk'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Novak, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. Begaj ve Novak, gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, görüşmede Batı Balkanların Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Ukrayna savaşı, ekonomik işbirliği, yasa dışı göç ve demografi gibi konulara değindiklerini aktardı.

Batı Balkanların çok önemli olduğunu belirten Novak, buradaki barışın, Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Novak, Batı Balkanlardaki milletlerin AB'ye hızlı şekilde katılmasını desteklediğini ve Batı Balkanlar için istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm insanların dikkati şu an Ukrayna'nın üzerinde. Ancak Batı Balkanlar, durumun hızla tırmanabileceği bir bölge, Bosna ve Kosova'da olduğu gibi. Buna izin verirsek, biz de askeri bir çatışmanın içinde olabiliriz. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı (Begaj) ile (gerginliğin) tırmanmamasıyla ilgileniyoruz. Kosova ve bölgenin barışı ve istikrarını göz önünde bulunduruyoruz."

Kosova'nın kuzeyinde son günlerde yaşanan gerginliklere dikkati çeken Novak, "Böyle bir durumun bir daha yaşanmamasını, Kosova'daki durumun bir an önce sakinleşmesini ve uzun vadeli bir barışın yolunu bulmamızı temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüş beyan eden Novak, barış için müzakerelerin yapılması, savaşan tarafların bir an önce müzakere masasına oturması, ateşkesin sağlanması ve Ukrayna topraklarında barış olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Novak, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı ile ilgili "Umarım Macaristan için anti-demokratik kararlar olmaz. Avrupa dönem başkanlığını Macaristan'dan almayı düşünmesinler bile." dedi.

Kosova-Sırbistan diyalogunun desteklenmesi önemli

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj da Macaristan'ın Arnavutluk ile diğer Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonunu şartsız şekilde desteklediğini ifade etti.

İki ülke ve millet arasındaki geleneksel, dostane, tarihi ve çok iyi ilişkileri takdirle karşıladığını dile getiren Begaj, Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen olaylarda Macar askerlerin yaralanmasından dolayı Novak'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Begaj, Macaristan'ın Batı Balkan bölgesinin istikrarı yönündeki büyük çalışmalarını ve NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonundaki katkısını takdirle karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kötü niyetli aktörlerin istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yeni jeopolitik koşullarda, Batı Balkan bölgesinin jeopolitik önemine vurgu yaptım. Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalogun desteklenmesi ve Avrupa Konseyi dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara üye olması için Kosova'nın desteklenmesinin önemine de değindim."

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine de hitap etti.