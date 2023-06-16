Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ı destekledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen açıklamalarda bulundu. Orban, Twitter'dan yaptığı yazılı ve görsel paylaşımda, Trump'ın mahkeme sürecini değerlendirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Orban, Twitter'dan yaptığı yazılı ve görsel paylaşımda, Trump'ın mahkeme sürecini değerlendirdi.

"Savaş yanlılarının, Trump'a olanca güçleriyle saldırdıklarını" ifade eden Orban, "Bugün barışın yanında yer aldığınız zaman hak ettiğiniz bu. Mücadeleye devam edin Sayın Başkan, dünyanın size ihtiyacı var, dünyanın barışa ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

Macaristan Başbakanı Orban, paylaştığı videoda, Trump'a yönelik sürecin kaygı verici olduğunu kaydederek, "Çünkü bugün Batı dünyasında savaşı durduracak, barışı sağlayacak biri varsa, o da eski ABD Başkanı Donald Trump'dır." dedi.

Barıştan yana birisinin ABD'nin başında olmasının, Macaristan'ın da çıkarlarına uyduğunu vurgulayan Orban, "Savaş yanlıları, 'Soros imparatorluğunun ABD'deki ayağı', Trump'a olanca gücüyle saldırıyor. Onun yeniden seçilmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." iddiasında bulundu.