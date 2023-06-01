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Macaristan Başbakanı Victor Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Victor Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Victor Orban Macaristan Dünya Haberler

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