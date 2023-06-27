Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna Rusya'ya karşı savaşı kazanamaz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı askeri bir zafer kazanmasını mümkün görmediğini söyledi.

Orban, Alman Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Batı arasındaki işbirliğinin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Finansal ve askeri olarak destekledikleri Ukraynalıların cephede savaştığını aktaran Orban, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir savaşı kazanabileceğini düşünmek, durumu yanlış anlamaktır. Bu mümkün değil." dedi.

Orban, Ukrayna askerlerinin Ruslardan daha çabuk tükeneceğini belirterek, sonunda belirleyici faktörün de bu olacağını ifade etti.

Rusya'nın Batı'dan farklı çalışma tarzı olduğuna dikkati çeken Orban, " Rusya'daki yapılar çok istikrarlı. Orduya, gizli servise, polise dayanıyorlar, bu yüzden farklı bir ülke, askeri odaklı bir ülke. Bu yüzden Rusların bizim gibi, Almanya ya da Macaristan gibi bir ülke olmadığını unutmayın. Bu farklı bir dünya. Yapı farklı, güç farklı, istikrar farklı. Dolayısıyla bizim mantığımızla onların nasıl çalıştığını anlamak isterseniz, her zaman yanılırız." ifadesini kullandı.

ABD isterse Ukrayna'da barış olur

Orban, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması konusunda ABD'yi işaret ederek, "Ancak asıl önemli olan ABD'lilerin ne yapmak istediğidir. Ukrayna artık egemen bir ülke değil, paraları yok, silahları yok. Sadece biz onları desteklediğimiz için savaşabiliyorlar. Dolayısıyla ABD barış istediğine karar verirse, barış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Başbakan Orban, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak görmediğini de dile getirdi.