Macaristan Başbakanı Orban: Arnavutluk'un AB üyeliğini desteklemeye devam edeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk'un AB üyeliğini ve Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunu her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Orban, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk'un AB üyeliğini ve Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunu her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Orban, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı.

Rama ve Orban, görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Macaristan'ın, Batı Balkanlar'ın AB'deki "en yüksek sesli" savunucusu olduğunu ifade etti.

Rama, Arnavutluk ve Macaristan arasındaki geleneksel dostane ve ekonomik ilişkilerin bu ziyaretle yeni safhaya girdiğini söyledi.

"Avrupa-Atlantik topluluğu Kosova'ya altın bir fırsat sunmuştur"

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginliklerin sorulması üzerine Rama, Kosova'nın kuzeyinde Sırp güçler tarafından kaçırılan 3 Kosova polis memurunun evlerine dönmesinin "acil bir ihtiyaç" ve "gereklilik" olduğunu aktardı.

Rama, Kosova'daki sorunun çözümü için Avrupa-Atlantik topluluğu tarafından sunulan çözümün "ortak bir çözüm" olduğunu kaydederek, "Hedef, barışın masada kalıcı hale gelmesidir. Bugün Avrupa-Atlantik topluluğu Kosova'ya altın bir fırsat sunmuştur. AB ve ABD tarafından desteklenen masadaki bu öneri, Kosova'nın başına gelebilecek en güzel şeydir." ifadesini kullandı.

"AB genişleme sürecinin yavaş ilerlemesi kabul edilemez ve utanç verici"

Macaristan Başbakanı Orban ise Avrupa'nın bugün iyi bir durumda olmadığını belirterek, Balkan ülkelerinin AB'ye üye olmamaları durumunda çok yüksek bir bedel ödeneceği görüşünü paylaştı.

Orban, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Çünkü Arnavutluk'un büyüme ve gelişme kapasitesi var. Avrupa bu küresel harekette, bu küresel gelişmede geri kalmak istemiyorsa, bunun cevabı basittir: Büyüme rezervleri sadece Balkanlar'da var, diğer Avrupa ülkelerinde yok." dedi.

AB genişleme sürecinin bu kadar yavaş ilerlemesinin "kabul edilemez ve utanç verici" olduğunun altını çizen Orban, şunları kaydetti:

"AB genişleme süreci, bunun gibi yavaş bir tempoyla devam edecekse, Avrupa gelecekte ne yapacaktır bilemiyorum. Bu temponun bir intihar temposu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Macaristan, Arnavutluk'un (AB) üyeliğini ve Batı Balkanlar'ın (AB'ye) entegrasyonunu her zaman desteklemiştir ve gelecekte de desteklemeye devam edecektir."

Orban, Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginliklerle ilgili bir soruya, "Gelecek hafta Belgrad ile bir ikili görüşmemiz olacak. Yani Macaristan-Sırbistan görüşmesi ve bu meselenin o zamana kadar çözüme kavuşmasını diliyorum." yanıtını verdi.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında Avrupa entegrasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı ve Su Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.