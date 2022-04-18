Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 11 yaralı-2 - Haberler

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Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 11 yaralı-2

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 11 yaralı-2

LVİV'DE YARALI SAYISI 11'E YÜKSELİLviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, yaralı sayısının 11'e yükseldiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu duyurdu.

LVİV'DE YARALI SAYISI 11'E YÜKSELİ

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, yaralı sayısının 11'e yükseldiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu duyurdu. Savovy, yaklaşık 40 aracın hasar gördüğünü, ülkenin çeşitli bölgelerinden tahliye edilen Ukraynalı sivillerin bulunduğu bir otelin camlarının patlama sonrası oluşan şok dalgası nedeniyle kırıldığını aktardı.


Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 11 yaralı-2

Demirören Haber Ajansı / Dünya

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