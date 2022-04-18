Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus birliklerinin roketli saldırısında yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Yaralılar arasında bulunan 3 yaşındaki Artem adlı çocuğun, hastanede tedavi altına alındığı ve savaşın ilk günlerinde yoğun saldırıya uğrayan Harkiv kentinden annesiyle birlikte Lviv'e geldikleri bilgisi paylaşıldı. Savovy ayrıca çocuğun hastaneden görüntülerini paylaştı.