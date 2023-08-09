Lula da Silva: Amazon Ülkeleri İşbirliğini Güçlendirmeli

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Amazon ülkeleri arasındaki işbirliğinin acilen güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Lula da Silva, Amazon Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve yerli grupların haklarının savunulması gibi konuların öncelikli olduğunu vurguladı.

BRASILIA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Salı günü yaptığı açıklamada iklim krizindeki ciddi kötüleşmenin, Amazon ülkeleri arasındaki işbirliğinin acilen güçlendirilmesini gerektirdiğini belirtti.

Lula da Silva, Brezilya'nın kuzeyindeki Belem kentinde düzenlenen Amazon Zirvesi'nde, yani resmi adıyla Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü Tarafları 4. Devlet Başkanları Toplantısı'nda söz konusu açıklamayı yaptı.

Devlet başkanı, "Bu işbirliğini yeniden devreye sokmak ve genişletmek hiç bu kadar acil olmamıştı. Çağımızın zorlukları ve ortaya çıkan fırsatlar, ortaklaşa hareket etmeyi gerektiriyor" dedi.

Lula da Silva'ya göre zirve üç ana öneriye odaklanacak: bölgede yeni bir sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonunun teşvik edilmesi, çevrenin korunması ile insana yakışır istihdamın birleştirilmesi ve Amazon'daki yerli grupların haklarının savunulması.

Devlet başkanı, "Çevrenin korunmasını sosyal katılımla uyumlandırmak, bilim ve teknoloji ile inovasyonu teşvik etmek, yerel ekonomiyi canlandırmak, uluslararası suçlarla mücadele etmek, yerli halk ve geleneksel toplulukların haklarına ve atalarından kalma bilgilere saygı duymak gerekiyor" dedi.

Lula da Silva, 1995 yılında kurulan Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü'nün dünyada sosyo-çevresel bir misyonla oluşturulan tek blok olduğunu söyledi.

İki günlük zirveye, anlaşmaya taraf olan Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Guyana, Ekvador, Peru, Surinam ve Venezuela'nın lider ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra davetli ülkelerin temsilcileri de katıldı.