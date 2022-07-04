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Lukaşenko: Rusya'ya desteğimiz devam edecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Lukaşenko: Rusya'ya desteğimiz devam edecek

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in İkinci Dünya Savaşı'nda işgalden kurtuluşuna ilişkin düzenlenen seremonide konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in İkinci Dünya Savaşı'nda işgalden kurtuluşuna ilişkin düzenlenen seremonide konuştu. Lukaşenko, Rusya'ya olan desteğin süreceğini ifade ederek, "Rusya Belarus'a en yakın ve kardeş devlettir" dedi.

Lukaşenko, Rusya'ya açık destek veren tek ülke olduklarını belirterek, "Bu mücadelede Rusları destekleyen tek ülkeyiz. Diğer tarafta kaç ülke var? Ukrayna'da fiilen Rusya'ya karşı savaşan neredeyse elli ülke var. Bize sitem edenler, Rusya Federasyonu ile yakın bir ittifakımız olduğunu, iki bağımsız halktan oluşan tek, güçlü, bağımsız bir Birlik Devleti inşa ettiğimizi bilmiyorlar mı?" dedi.Lukaşenko, Rusya'nın kardeş ülke olduğunu ifade ederek, "Gerçekten her zamankinden daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bugün, Rusya'yı Nazizm'e karşı mücadelesinde destekleyen, Rus halkının istismarına karşı bir engel oluşturma çabasından dolayı dünyadaki tek ülke olduğumuz için suçlanıyoruz. Rusya'yı destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu suçlamalar gülünç ve üzücü" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Aleksandr Lukaşenko Belarus Rusya Dünya Haberler

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