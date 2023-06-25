Lukaşenko, Putin ve Nazarbayev ile telefon görüşmesi yaptı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon diplomasisi yaptı. Görüşmelerde uluslararası ve bölgesel durumun yanı sıra Belarus-Kazakistan ilişkileri ele alındı. Ayrıca özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rus ordusunu tehdit etmesi sonrası yaşanan gelişmeler de yer aldı.