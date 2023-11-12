Lübnanlılar İsrail'in tehditlerine karşı direniyor

Lübnanlılar, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da yapacakları yönündeki tehditlerinin "boş ve alışıldık" olduğunu ifade ediyor.

Lübnanlılar, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da yapacakları yönündeki tehditlerinin "boş ve alışıldık" olduğunu ifade ediyor.

AA muhabiri, Gallant'ın "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildikleri" şeklindeki açıklamalarına dair düşüncelerini almak için Beyrut sakinlerine mikrofon uzattı.

İsrail'in Lübnan halkına yönelik tehditlerinin "psikolojik bir savaştan" ibaret olduğunu belirten Adil Mehdi, "İsrail vahşi bir şekilde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını başlatarak özellikle Lübnan olmak üzere tüm Arap dünyasına da mesajlar verdi. Bakın Gazze'de ne yapıyoruz şeklinde. Lübnan'ın gücü ve direnişi var. Aynı şekilde (İsrail'e) karşılık verebilir." dedi.

Tel Aviv'in tehditlerinin yeni olmadığını dile getiren Ebu Muhammed de "Biz İsrail'in 75 yıldır tehditlerine, öldürme ve suçlarına alıştık. Biz kendi toprağımızı savunuyoruz. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Biz hazırız inşallah." diye konuştu.

Ebu Muhammed, İsrail'in amacının sadece halk arasında korku yaymak olduğunu ancak bu tür tehditlerden korkmadıklarını kaydetti.

Bir başka Beyrutlu Hasan Beydun da şunları söyledi:

"Her yıl İsrail tehdit ediyor ve bu sadece boş konuşmalardan ibaret. Lübnanlıların çoğu da bunu biliyor. Gazze'ye karadan giremediler. Sadece havadan saldırı düzenlediler.

Savaş uçakları savaşta bir sonuç getirmedi. İsrail'in ölümü çok yakın. İsrail neredeyse her gün ve her hafta tehdit ediyor. Boş konuşma ve bir neticesi yok."

"Filistin Arap'tır ve Arap kalacak"

Lübnanlı Musa İskender ise "Çok şükür ordumuz ve direnişimiz (Hizbullah) var. Onlara direnecek gücümüz var. Son saate kadar direneceğiz. Filistin Arap'tır ve Arap kalacak. Benim yaşım kadar olan 1948'deki tehciri hatırlıyoruz. Allah'ın izni ile her şey doğal olan haline dönecek." ifadelerini kullandı.

Diğer kent sakinleri gibi İskender de İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerinin yeni olmadığını ve bir sonuca varılmayacağını savundu.

İskender, "Filistinliler devlet sahibi olacak. Araplar da Yahudiler de rahat olacak." ifadelerini kullandı.

Beyrutlu Husam Şerif de İsrail'in tehditlerinin altında "kuzey cephesinin" açılmasından duyduğu endişenin yattığını iddia etti.

Şerif, İsrail'in ikinci cephenin açılması yönündeki kaygısına dair, "Gazze ile savaş devam ederken Lübnan gibi daha büyük bir cephenin açılmasını istemiyorlar. Bu yüzden İsrail Savunma Bakanı tehditler savuruyor." diye konuştu.