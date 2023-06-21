Lübnanlı Dürziler, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürziler için dayanışma gösterisi düzenledi

Lübnan'ın güneyindeki Dürziler, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayan Dürziler için sınırda dayanışma gösterisi düzenledi. Sınırda toplanan Dürziler, İsrail'in Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Filistinli çiftçilere ait tarım arazileri üzerinde rüzgar türbini kurması ve Golan'daki Dürzilerin buna karşı başlattığı gösterilere destek verdi.

Lübnan'ın güneyindeki Dürziler, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayan Dürziler için sınırda dayanışma gösterisi düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelerde ikamet eden çok sayıda Dürzi, araçlarıyla İsrail sınırı üzerinde konvoy oluşturdu.

Sınırda toplanan Dürziler, İsrail'in Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Filistinli çiftçilere ait tarım arazileri üzerinde rüzgar türbini kurması ve Golan'daki Dürzilerin buna karşı başlattığı gösterilere destek verdi.

Sınırdaki gösteride AA muhabirine konuşan Dürzi Mazın el-Haşen, "Golan'daki kardeşlerimizle dayanışma göstermek için (Lübnan'ın) Eş-Şuf, El-Curd, El-Metn, Hasbaye ve Raşaya'dan buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Golan'daki Filistinlilerin yıllardır sabır ve inatla beklediğini belirten Haşen, Golan'dakilerin sadece topraklarını sürmek ve özgürce yaşamak istediğini söyledi.

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da Golan'da ve İsrail işgalindeki Filistin topraklarında meydana gelen son gelişmelere ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Canbolat, "Golan'daki Araplar, Filistin, Gazze ve Cenin'deki Araplar her yerde kahramanca bir duruş sergiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde köylerine rüzgar türbini kurulmasını protesto eden Dürziler ile İsrail güçleri arasında dün arbede çıkmıştı.

İsrail'in Golan'daki Dürzi köylerine rüzgar türbini kurma girişimi Aralık 2020'de denenmiş fakat bölge sakinleri bunu köylerine karşı "savaş ilanı" olarak nitelemiş ve direniş göstermişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan köylerde yaklaşık 25 bin Dürzi Arap yaşıyor.