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Lübnan ve İsrail Arasında Roket Saldırıları

Lübnan topraklarından İsrail'e doğru katyuşa roketleri fırlatılması üzerine İsrail de hava savunma sistemini ateşledi. İsrail'den hatalı tespit sonucu Lübnan'a doğru füze fırlatılmasının ardından, bu sefer de Lübnan'dan İsrail'e doğru katyuşa roketleri atıldığı belirtildi.