Lübnan ve İngiltere Ortak Askeri Tatbikata Başladı

Lübnan ve İngiltere, Lübnan'ın iç kesiminde ortak askeri tatbikata başladı. İngiliz Ordusu'nun İkinci Taburu'ndan 65'i aşkın askeri personel, Lübnan'ın Hava Taarruz Alayı'ndaki meslektaşlarıyla birlikte tatbikata katıldı. Tatbikat, silah hakimiyeti, uzak mesafeden atış, keşif ve yakın dövüş gibi konularda taktik becerilere yönelik talim yapmayı amaçlamaktadır.

BEYRUT, 13 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ve İngiltere, Salı günü Lübnan'ın iç kesiminde ortak askeri tatbikata başladı.

Lübnan'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz Ordusu'nun İkinci Taburu'ndan 65'i aşkın askeri personel, Lübnan'ın Hava Taarruz Alayı'ndaki meslektaşlarıyla birlikte tatbikata katıldı. Açıklamada Lübnanlı askerlerin tam sayısı belirtilmedi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre, 10 gün sürecek tatbikat Beyrut'un 36 kilometre kuzeyindeki Gusta belediyesinde bulunan Dani Harb Kışlası'nda gerçekleştiriliyor.

İngiliz Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada tatbikatın, İngiliz ve Lübnanlı birliklerin silah hakimiyeti, uzak mesafeden atış, keşif ve yakın dövüş gibi konularda taktik becerilere yönelik talim yapmasına imkan sunacağı belirtildi.

Açıklamada İngiliz birliklerin, Lübnan Hava Kuvvetleri'yle birlikte hava destek serileri yürütme ve helikopter teknikleri talimi gibi konularda da eğitim alacağı dile getirildi.