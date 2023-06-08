Lübnan Tarım Bakanı, Bölgesel Gıda Güvenliği İçin Birleşik Arap Stratejisi Oluşturma Çağrısında Bulundu

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, bölgesel gıda güvenliğinin sağlanması için birleşik Arap stratejisi oluşturma çağrısında bulundu. Hasan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Kurak Bölgeler ve Araziler Araştırma Merkezi (ACSAD) yönetim kurulunun 43. oturumunda konuştu.

BEYRUT, 8 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bölgesel gıda güvenliğinin sağlanması için birleşik Arap stratejisi oluşturma çağrısında bulundu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bakan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Kurak Bölgeler ve Araziler Araştırma Merkezi (ACSAD) yönetim kurulunun 43. oturumunda bir konuşma yaptı. Bakan, "Gıda güvenliği konusunda birleşik Arap stratejisine yönelik olarak daha önce atılan temelleri tamamlamak için tüm çabayı göstererek nesillerimizin geleceğini ve ülkelerimizin sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda sürdürülebilir istikrarını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan, "her ülkenin maruz kaldığı kriz ve şoklara karşı ortak projelerin sağlam bir destek sağlayabileceğine" vurgu yaptı.

Hasan ayrıca, ülkesinin ACSAD gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurduğunu ve "bu ortaklıkları güçlendirmeyi arzuladığını" söyledi.