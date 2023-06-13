Lübnan, Suriyeli ve Filistinli mültecilerin elektrik harcamaları için BM'den yardım istedi

Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunarak ülkede yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecilerin elektrik harcamalarının karşılanmasında yardım istedi. Lübnan resmi yayın organı Ulusal Haber Ajansı, Pazartesi günü BM kuruluşlarıyla bir araya gelen geçici hükümetin Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın, 'Mültecilerin tükettiği elektriğin bedeli, elektrik tarifesi aracılığıyla ödenmeli' şeklindeki sözlerine yer verdi.

BEYRUT, 13 Haziran (Xinhua) -- Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunarak ülkede yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecilerin elektrik harcamalarının karşılanmasında yardım istedi.

Lübnan resmi yayın organı Ulusal Haber Ajansı, Pazartesi günü BM kuruluşlarıyla bir araya gelen geçici hükümetin Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın, "Mültecilerin tükettiği elektriğin bedeli, elektrik tarifesi aracılığıyla ödenmeli" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Fayyad, görüşme sırasında ilki Suriyelilerin kaldığı kamplardaki, ikincisi ise Filistinlilerin kaldığı kamplardaki elektrik tüketimleriyle ilgilenmek üzere iki teknik komitenin kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bakan, "Bu meselenin Lübnan'ın iflas aşamasına gelmiş devlet elektrik şirketinin mali dengesini bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da elektrik kesintileri kronik bir sorun oluşturuyor ve hazineye dış borçlarının yüzde 40'ından fazla bir yük bindiriyor.

Ülkedeki mali kriz yüzünden son üç yılda elektrik sorunu iyice kötüleşmiş durumda. Lübnan, ABD doları eksikliği yüzünden mevcut elektrik santrallerinin çalışması için gerekli yakıtın ithalinde kısıtlamalara gitmek zorunda kalıyor.

Lübnanlı yetkililer, Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesini sağlamaya çalışıyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in Mayıs ayında yaptığı bir söyleşiye göre, Suriyeli mültecilerin Lübnan'a yıllık maliyetinin, Dünya Bankası'nın 2013'te yaptığı değerlendirmede yer verdiği 3 milyar dolar değil, yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.