Lübnan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü görüşmek üzere bakanlık heyeti gönderecek

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, yerlerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüşmek üzere Lübnan'ın kısa süre içinde Suriye'ye bir bakanlık heyeti göndereceğini açıkladı.

BEYRUT, 6 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, yerlerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüşmek üzere Lübnan'ın kısa süre içinde Suriye'ye bir bakanlık heyeti göndereceğini açıkladı.

Elnashra haber sitesine göre Pazartesi günü İsam Şerafeddin, "Lübnanlı bakanların bu hafta geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati ile bir istişare toplantısı yapması için hazırlıklar tamamlanıyor. Bu toplantıda ziyaretle ilgili tüm hususlara yönelik mutabakata varılacak" şeklinde konuştu.

Şerafeddin, Lübnan'ın Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde sınır dışı edilmesi yaklaşımını benimsediğini, sürecin herhangi bir zorlama olmaksızın yavaş yavaş ve gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bakan, "Yerlerinden edilen Suriyelilerin güvenli şekilde gönderilme sürecinin 350.000 mültecinin barındığı kamplardan başlaması planlanıyor. Bu kamplardaki yerlerinden edilmiş kişilerin isimlerini içeren bir liste hazırlanıp Lübnan Genel Güvenlik Müdürü'ne sunulacak" açıklamasında bulundu.

Bakan, listenin Lübnan İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu'na sunulacağını belirtti.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib daha önce yaptığı bir açıklamada, Lübnan'da yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu ve bu rakamın Lübnan toplumunun yapısını bozma tehdidi oluşturduğunu söylemişti.