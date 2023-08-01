Lübnan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne yeşil ışık yaktı

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Suriye'nin ilk aşamada Lübnan'daki yerlerinden edilmiş 180.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine dönüşüne izin verdiğini açıkladı. Şerafeddin, Suriye hükümetiyle anlaşmaya varıldığını ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli dönüşünün sağlanacağını belirtti.

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Suriye'nin ilk aşamada Lübnan'daki yerlerinden edilmiş 180.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine dönüşüne yeşil ışık yaktığını söyledi.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesinin Salı günü bildirdiğine göre Şerafeddin, "Suriye hükümetiyle yerlerinden edilmiş kişiler krizini güvenli şekilde çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

"Bu, Suriye tarafıyla olan karşılıklı güveni ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli dönüşü konusunda geçen yıl varılan mutabakata bağlılığı ifade ediyor" diyen Şerafeddin, barınma merkezlerinin, yerlerinden edilmiş kişileri kabul edip onlara imkan, sağlık hizmetleri ve eğitim sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Suriye'yle birlikte üçlü bir komite kurulmasını önerdiğini, ancak Suriye'de istikrarsızlık gerekçesiyle bu teklifinin reddedildiğini belirtti.

UNHCR verilerine göre Lübnan, dünyada kişi ve kilometrekare başına en fazla mülteci barındıran ülke konumunda.

Lübnan hükümetinin yayımladığı istatistiklere göre, 5,5 milyondan fazla nüfusu olan ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

Lübnan hükümeti, uzun yıllardır yaşanan en kötü sosyoekonomik krizle karşı karşıya olan ülkenin, mültecilerin artan ihtiyaçlarını artık karşılayacak durumda olmadığını belirterek Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesinde ısrar ediyor.¦