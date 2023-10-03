Lübnan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için çözüm arıyor

BEYRUT, 3 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine geri gönderilmesine uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) karşı çıkması üzerine, bakanlığın Lübnan'daki yerlerinden edilmiş Suriyeliler krizine çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Buhabib, Pazartesi günü yerel Al-Joumhouria gazetesine verdiği demeçte, "Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuda öneriler geliştirecek uzman bir ekip var. Şam'a yapacağımız bir sonraki ziyarette bu önerileri görüşecek ve Suriye'nin önerilerini dinleyeceğiz" dedi.

BM'nin Suriye'deki durumu güvensiz bulduğunu ve hem Lübnan'a hem de mültecileri ağırlayan diğer ülkelere para ödediğini kaydeden Buhabib, mültecilerin ülkelerine dönmesine izin verme konusunda henüz uluslararası bir karara varılmadığını belirtti.

Kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olmayı sürdüren Lübnan'da, ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmış 1,5 ila 2 milyon arasında Suriyeli mültecinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Lübnanlı yetkililer ülkedeki iç güvenlik ve ekonomi koşullarının, Suriyeli mültecilerin daha fazla kalmasını kaldıracak durumda olmaması nedeniyle Suriyelilerin ülkelerine dönmesinde ısrar ediyor.