Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda ısrarcıyız

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusunda Lübnan'ın ısrarcı olduğunu söyledi. Hacar, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konulu 7. Brüksel Konferansı'nın amacını sorguladı.

BEYRUT, 15 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusunda Lübnan'ın ısrarcı olduğunu söyledi.

Hacar Çarşamba günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, " Brüksel'de yerlerinden edilmiş Suriyelilerle ilgili yapılan tüm toplantıların perde arkasında Avrupalılar, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü reddeden tutumlarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ve devam etmekte olan, Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konulu 7. Brüksel Konferansı'nın amacını sorguladı.

Lübnanlı bakan, "Yardımların sağlanması onların görevi, ama bizi memnun edecek tek şey yerlerinden edilmiş kişilerin ülkelerine dönmesi" dedi.

Lübnan kabinesi, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin uluslararası kararlara uygun olarak güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurgulayan nihai tutumunu Salı günü teyit etmişti.

Kabine ayrıca mültecilerin dönüşünü Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Lübnanlı bakanlardan oluşan bir heyetin yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini de duyurmuştu.

Ülkenin iç güvenlik ve ekonomik koşulları Suriyeli mültecilerin daha fazla kalmasını kaldıracak durumda olmadığı için Lübnan, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesini sağlamaya çalışıyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib daha önce yaptığı bir açıklamada Lübnan'da yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu ve bu rakamın Lübnan toplumunun yapısını bozma tehdidi oluşturduğunu söylemişti.