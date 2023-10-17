Lübnan Sınırından İsrail'e İkinci Saldırı

Lübnan sınırından İsrail'e bugün ikinci kez saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'in bazı noktalarına hafif silahlarla ateş açıldığı, İsrail ordusuna ait askeri bir noktaya da tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun da saldırıların yapıldığı noktaları top atışıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine tanksavar füzesi atıldığı, bu saldırıya karşılık İsrail tanklarının da füzelerin ateşlendiği noktaları vurduğu bildirilmişti.

İsrail basını olaylarda, 3 İsraillinin yaralandığı bilgisine yer vermişti.