Lübnan Sınırında Anti Tank Füzesi Saldırısı: 3 İsrail Askeri Yaralandı

Lübnan sınırından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine anti tank füzesi atıldı.

Bu saldırıya karşı, İsrail tanklarının anti tank füzesinin ateşlendiği noktaları vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Lübnan tarafından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail televizyonlarında yer alan haberde, 3 İsraillinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail'in Lübnan'ın Tel Hamamis ve El-Vazzani bölgelerini bombaladığını duyurdu.

Haberde, İsrail'in Lübnan'daki Mercayun ilçesinin ovasına "fosfor bombası attığı" iddia edildi.

Saldırının halen devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı, İsrail ordusunun ise sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklanmıştı.

Sabah saatlerinde de Lübnan topraklarından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim yerine ateş açıldığı kaydedilmişti.