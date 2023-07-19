Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in Gacar köyündeki işgalini sona erdirmek için uluslararası topluma baskı yapma çağrısında bulundu

Lübnan'daki geçici hükümetin Savunma Bakanı Maurice Slim, İsrail'in Gacar köyünün kuzey kısmına yönelik işgalini sona erdirmesi için uluslararası topluma baskı yapma çağrısında bulundu. Slim, Lübnan'ın sınır istikrarını tehdit eden saldırganlığı ortadan kaldırması için uluslararası toplumdan çaba göstermesini istedi.

BEYRUT, 19 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'daki geçici hükümetin Savunma Bakanı Maurice Slim, İsrail'in ülkenin güneyindeki Gacar köyünün kuzey kısmına yönelik işgalini sona erdirmesi için uluslararası topluma baskı yapma çağrısında bulundu.

Salı günü yaptığı açıklamada köyün "Lübnan toprakları içinde olduğunu" yineleyen Slim, Lübnan'ın sınır istikrarını tehdit eden saldırganlığı ortadan kaldırması için uluslararası toplumdan çaba göstermesini istedi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Slim, söz konusu açıklamayı Brezilya'nın Lübnan Büyükelçisi Tarcisio Costa ile başkent Beyrut'ta askeri işbirliği konusunda gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı.

Costa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi Brezilya'nın, Lübnan'ın egemenliğine tam saygı içinde, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması kararı konusunda uzlaşı elde etmeye çalışacağı güvencesini verdi.

İsrail ile İran destekli Lübnan Hizbullahı militan grubu arasında 2006'da yaşanan savaşı sona erdiren BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İsrail'in Gacar'ın kuzey yarısından geri çekilmesi gerektiği halde bu henüz gerçekleşmiş değil.

Bu ayın başlarında İsrail, iki sınır arasındaki Gacar köyünü çevreleyecek şekilde dikenli tel çekip beton duvar dikmişti. Lübnan ise egemenliğinin ihlali olduğunu söyleyerek bu eylemi kınamıştı.

Son aylarda yer yer yaşanan gerginliklere rağmen Lübnan ile İsrail arasındaki sınır büyük ölçüde sessizliğini koruyor.