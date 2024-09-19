Lübnan'daki Patlamalarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

LÜBNAN Sağlık Bakanı Firas Abiad, çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamaların ardından can kaybı ve yaralanmalara ilişkin detayları paylaştı. Abiad, çağrı cihazlarındaki patlama sonucu aralarında 8 yaşındaki bir kız çocuğu ve 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunuğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Abiad, düzenlediği basın toplantısında, "Aralarında 8 yaşında bir kız ve 11 yaşında bir erkek olmak üzere iki çocuğun da bulunduğu on iki 12 kişi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Abiad, 2 bin 750 ila 2 bin 800 kişinin de yaralandığını, 750'sinin ülkenin güneyinde, 150'sinin Bekaa'da ve 1850 yaralının da başkent Beyrut ve çevresinde olduğunu belirtti. Abiad, 300'e yakın yaralının durumunun kritik olduğunu, durumu kritik olanların bir çoğunun yüzünden ve başından yaralandığını söyledi.

Bakan Abiad, yaralıların 1800'ünün hastaneye kaldırıldığını, 460'ının da gözleri ve ellerinden ameliyata ihtiyaç duyduğunu, ülke genelinde 100 hastanenin hasta kabul ettiğini açıkladı.