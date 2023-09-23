Lübnan Ordusu İsrail'e Sis Bombasıyla Yanıt Verdi
Lübnan ordusunun sınırdaki İsrail personeline sis bombasıyla saldırıya aynı şekilde karşılık verdiği açıklandı.
Lübnan ordusunun sınırdaki personeline İsrail tarafından sis bombasıyla saldırılmasına aynı şekilde yanıt verdiği belirtildi.
Lübnan ordusunun sınırda yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki "mavi hat" olarak tabir edilen sınırı ihlal edip, Lübnan ordusuna ait çalışma yapan buldozer ve kepçeye sis bombasıyla saldırdığı kaydedildi.
Ülkenin güneyindeki Bastara sınır bölgesindeki saldırıya, Lübnan ordusunun da aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Dünya