Lübnan Ordusu 1.000 Suriyelinin Ülkeye Girişini Engelledi

Lübnan ordusu hafta boyunca 1.000 Suriyelinin yasa dışı yollardan ülkeye girişini engelledi. Lübnan, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan en fazla ülke konumunda.

BEYRUT, 22 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ordusu hafta başından bu yana 1.000 Suriyelinin yasa dışı yollardan ülkeye girişini engelledi.

Lübnan Ordu Komutanlığı'ndan Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, "Kara sınırları üzerinden yapılan insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde, ordu birlikleri hafta boyunca çeşitli tarihlerde yaklaşık 1.000 Suriyelinin Lübnan'a sızma girişimini engelledi" ifadesi yer aldı.

Ordu, son haftalarda binlerce Suriyelinin gayriresmi yollardan Lübnan topraklarına girmesini önlediğini bildirdi.

Lübnanlı yetkililer Suriyeli mültecileri ülkelerine göndermek için uluslararası toplumdan destek isterken, güvenlik güçleri de Suriye sınırına yakın bölgelerde insan kaçakçılığını engellemeye çalışıyor.

Sınırları içinde tahminen 1,5 milyon Suriyeli mültecinin ikamet ettiği Lübnan, kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda. Suriyeli mültecilerin varlığı Lübnan'ın halihazırda zor durumdaki ekonomisine yük olurken, halk arasında geniş çaplı hoşnutsuzluk yaratıyor.