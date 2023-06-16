Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı erken seçim önerisinde bulundu

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Meclisin ülkenin 14. Cumhurbaşkanı'nı seçememesi halinde erken seçime gidilmesi önerisinde bulundu.

Saab, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Ekim 2022'de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek için 12 kez oylama yapılması ancak sonuç alınamamasına değindi.

Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçememesi halinde Meclis Başkanı Nebih Berri'ye erken seçime gidilmesi önerisini sunduğunu belirten Saab, milletvekili olarak yıllar alabilecek "ölümcül yönetim boşluğuna" karşı sessiz kalamayacaklarını ifade etti.

Lübnan aylardır cumhurbaşkanı seçemiyor

Lübnan'da 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona ermişti.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül 2022'de yapmıştı.

Meclis, 14 Haziran'da 12'nci defa bir araya gelip seçim için oturum düzenlemesine rağmen hiçbir aday seçilebilmek için yeterli oyu alamamıştı.

Cumhurbaşkanı krizi de din ve mezhepleri temsil eden siyasi partilerin ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamamasından kaynaklanıyor.

Lübnan'da Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.