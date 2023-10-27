Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda bir Hizbullah mensubu öldü
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Lübnan- İsrail sınırındaki çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Taha Hüseyin Taha adlı bir Hizbullah mensubunun görev sırasındayken hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin bilgi verilmedi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 46'ya yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya