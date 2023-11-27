Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Hizbullah'ın da İsrail mevzilerine roket fırlatması sonucu Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseliyor. İsrail güçleri ağır topçu ateşiyle karşılık veriyor.

HULA, 27 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Hula köyünde İsrail bombardımanında hasar gören bir ev, 25 Kasım 2023.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla, Hizbullah'ın da 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmasının ardından, Lübnan-İsrail sınırında altı haftayı aşkın süredir tansiyon yüksek seyrediyor. İsrail güçleri Lübnan'ın güneydoğusundaki çeşitli bölgelere ağır topçu ateşi açarak karşılık veriyor.

Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, Lübnan'ın güney sınırındaki bölgeler de Cuma günü geleceği belirsiz bir sükunete büründü. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)