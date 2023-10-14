Lübnan-İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde İsrail tarafından yapılan saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Lübnan-İsrail Sınırında İsrail Tarafından Yapılan Saldırıda 1 Gazeteci Öldü

Lübnan- İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde İsrail tarafından yapılan saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde Reuters çalışanlarının canlı yayın yaptığı esnasında İsrail'in tarafından saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti, 3 gazeteci de yaralandı. Saldırıda ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası Reuters haber ajansı yazılı açıklamada bulundu. Reuters, "Kameramanımız İssam Abdullah'ın öldürüldüğünü derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Reuters tarafından yapılan açıklamada, "Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor, bölgedeki yetkililerle çalışıyor ve İssam'ın ailesine ve meslektaşlarına destek oluyoruz. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz ailesiyle. Reuters muhabirleri Thaer Al-Sudani ve Maher Nazeh de yaralanmış olup tıbbi bakım görmekteler. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verildi. - BEYRUT