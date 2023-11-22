Lübnan-İsrail Sınırında Gerilim: İsrail'in Lübnan'a Topçu Saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın Marcayun ilçesine bağlı Kafr Kila köyüne yönelik topçu saldırısının ardından çıkan dumanlar görülüyor. Lübnan-İsrail sınırı, Hizbullah'ın İsrail'e roket fırlatmasının ardından altı haftadır gerilimli bir durumda.

MARCAYUN, 22 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın Marcayun ilçesine bağlı Kafr Kila köyüne yönelik topçu saldırısının ardından çıkan dumanlar görülüyor, 21 Kasım 2023.

Lübnan-İsrail sınırı, Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket fırlatmasının ardından altı haftadır artan bir gerilime sahne oluyor. Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırı, bir gün önce Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını destekleme amacı taşıyordu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)