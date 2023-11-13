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Lübnan-İsrail Sınırında Gerilim Artıyor

Lübnan'ın güney bölgesinin doğusundaki Kfar Hamam kasabasında havada infilak eden bir İsrail füzesi, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Hizbullah tarafından Şebaa Çiftlikleri'ne yapılan roket saldırıları sonucunda gerilim artıyor.