Lübnan-İsrail Sınırında Gerilim Artıyor
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Lübnan'ın güney bölgesinin doğusundaki Kfar Hamam kasabasında havada infilak eden bir İsrail füzesi, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Hizbullah tarafından Şebaa Çiftlikleri'ne yapılan roket saldırıları sonucunda gerilim artıyor.
KFAR HAMAM, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın güney bölgesinin doğusundaki Kfar Hamam kasabasında havada infilak eden bir İsrail füzesi, 12 Kasım 2023.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Hizbullah da 8 Ekim'de Şebaa Çiftlikleri'ne onlarca roket fırlatmıştı. İsrail güçlerinin buna karşılık Lübnan'ın güneydoğusundaki çeşitli bölgeleri yoğun topçu ateşine tutmasıyla, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim beş haftadır artıyor. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)