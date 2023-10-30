Haberler ›› Dünya ›› Lübnan-İsrail sınırında çıkan çatışmalarda 58 kişi hayatını kaybetti

Lübnan-İsrail sınırında çıkan çatışmalarda 58 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun kentinin Kafr Kila köyünde devriye gezen Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı barış gücü askerleri, 29 Ekim 2023. Lübnan İç Güvenlik Güçleri kaynaklarının Cumartesi günü verdiği bilgiye göre, 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' operasyonunun başlamasından bu yana Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 47'si Hizbullah üyesi olmak üzere 58 kişi hayatını kaybetti.